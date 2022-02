Torta de climão! Mariana Xavier detona Rodrigo do ‘BBB 22’ em programa: ‘Boy lixo’

O ex-BBB Rodrigo Mussi e a atriz Mariana Xavier, protagonizaram uma torta de climão na noite da última quinta-feira (4). Ao participarem do programa “Fora da Casa”, uma atitude do executivo não agradou a artista.

Após ver o vídeo em que Rodrigo solta um palavrão depois da negativa de Bárbara para dançar na festa, a atriz detonou o rapaz. “Você fez uma grosseria com a Bárbara com negócio de bebida né. Falou uma grosseria com ela quando ela não quis dançar”, disparou.

“Foi feio. Ficou tipo ‘boy lixo’’, completou. O ex-BBB concordou com o posicionamento de Mariana e tentou explicar a situação. “Sim, foi um palavrão super maldoso […] É que foi um momento que ali… A gente estava muito amigo, mas não foi num sentido pejorativo. Mas é horrível, é feio, é nojento essa palavra. Eu já pedi desculpa, peço de novo pra você. Não foi com intenção pejorativa, foi brincadeira de amigo, mas é muito ridículo, não vou repetir”, disse.

“Mas entra de novo naquela história de que com a bebida as pessoas perdem a medida com as coisas”, soltou a atriz. “Cachaça é complicado, antes dela matar ela humilha a gente. Ela faz isso com o ser humano”, finalizou a apresentadora do programa, Ana Clara.

Veja o momento: