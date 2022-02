Trabalhador alagoano morre ao cair de telhado de 10 metros em Santa Catarina

Um jovem alagoano de 23 anos morreu após cair em um telhado com 10 metros de altura no oeste do município de Santa Catarina. Ele foi internado no Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba, após cair quando trabalhava no telhado em um galpão. Na ocasião, o jovem, identificado como José Orlando Santos Silva, foi socorrido…

