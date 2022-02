Trabalhadores do setor cultural receberão auxílio de 2 salários da Prefeitura

Foto: Reprodução/TV Bahia

Os trabalhadores do setor cultural de Salvador receberão, pelo segundo ano consecutivo, o auxílio SOS Cultura. O anúncio foi feito por Bruno Reis durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (04). A novidade é o valor do auxílio. De acordo com o prefeito, a expectativa é pagar dois salários mínimos.

“O desejo da Prefeitura é pagar dois salários mínimos. No passado, nós pagamos um salário mínimo e a meta agora é dobrar. Para isso, eu estou fazendo captação de apoio da iniciativa privada. Estamos em tratativas com a Ambev e outros parceiros para que possam ajudar nessa conta. Caso a gente consiga parte desses recursos, isso ameniza os investimentos públicos. Caso não consiga, a Prefeitura irá assumir essa conta sozinha”, disse o gestor municipal.

Cerca de 6 mil profissionais aguardam por essa ajuda de custo. No ano passado, o valor do benefício foi de R$1,1 reais. Na primeira edição, o auxílio foi pago dividido por três categorias: os da área de cultura que tinham cadastro validado na Fundação Gregório de Mattos (FGM), os da área de eventos sociais cadastrados pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) e aqueles que atuavam no Centro Histórico de Salvador que tinham sido cadastrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Além disso, um dos critérios para o recebimento era de que os beneficiários residissem em Salvador e tivessem tido, em 2020, renda declarada de, no máximo, três salários mínimos.