Trabalho da Prefeitura de Penedo é destacado no projeto Seades Com Você

O trabalho da Prefeitura de Penedo realizado no governo do Prefeito Ronaldo Lopes foi destacado durante a realização do projeto Seades Com Você, evento que reuniu representantes de sete prefeituras alagoanas no Theatro Sete de Setembro nesta quinta-feira, 24.

A Superintendente de Avaliação e Gestão da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Daniela Gazzaneo, parabenizou a gestão Crescendo Com Seu Povo pelos resultados alcançados, enfatizando as condições de trabalho que já constatou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

Somente por meio do Programa Criança Alagoana (CRIA), quatro mil beneficiárias são atendidas pela iniciativa lançada pelo Governador Renan Filho, o maior programa de distribuição de renda de responsabilidade de um governo estadual no nosso país.

A identificação de mulheres, gestantes e puérperas, que se enquadram no CRIA significa ainda a circulação de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reias) por mês na economia do município.

“Nós trabalhamos para atender a quem realmente precisa, principalmente porque a pandemia de Covid causou o empobrecimento de muitas pessoas e é justamente nesse momento de maior dificuldade que o poder público precisa chegar junto das pessoas”, afirmou Ronaldo Lopes, agradecendo o apoio do Governador Renan Filho e o trabalho que envolve as pastas municipais de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação.

Rafael Ferreira, gestor da SEMDSH, destacou em seu pronunciamento a importância das políticas públicas para a primeira infância e a pessoa idosas, temas abordados ao longo da realização do Seades Com Você em Penedo e nos demais encontros regionalizados que estão acontecendo em Alagoas.