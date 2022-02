Traças na franja: veja como fazer o penteado super fácil que é tendência entre as famosas

Foto: Reprodução/ Instagram

Os penteados simples são tudo na hora de montar uma composição de look na correria do dia a dia, influencers e famosas tem investido em inspirações vindas das tendências dos anos 2000. Dentre elas, as trancinhas na franja são uma queridinha e podem se tornar o novo styling capilar. Confira dicas e inspirações de como fazer as tranças na frente do cabelo.

Para as cacheadas, as maneiras e formas de uso são ainda maiores. Com o uso de nagôs, tranças na raiz ou acessórios usados em Box Braids. Nesse caso ainda cabem fitinhas e cores tendências na estação. Confira inspirações:





Foto: Reprodução/ Instagram