Tracbel abre vagas de emprego; veja regiões e cargos

A Tracbel, empresa referência no fornecimento de veículos pesados e equipamentos no Brasil, abre vagas de emprego em diversos estados. Acompanhe as novas oportunidades oferecidas pela companhia, abaixo!

Tracbel anuncia novas vagas de emprego

A Tracbel está presente há mais de cinquenta anos dentro do mercado nacional, e atua em vários segmentos como a construção florestal, pedreiras, agrícolas e mineração. Confira as vagas disponíveis para ocupação:

Aprendiz Administrativo;

Mecânico (Pleno);

Estagiário em Administração de Contratos;

Assistente de Mecânico;

Consultor Comercial Interno;

Analista de Marketing Digital;

Programador de Oficina;

Instrutor de Condução;

Assistente Técnico de Pneus;

Assistente de Garantia (Junior);

Lavador;

Estagiário em TI;

Assistente de Manutenção Predial;

Lubrificador de Caminhões;

Estagiário em Pós Vendas;

Coordenador de Serviços (Pós Vendas);

Consultor Comercial Caminhões;

Mecânico (Junior);

Consultor Comercial de Peças;

Almoxarife;

Assistente de Importação.

Todos os cargos exigem vivência prévia na função, exceto as vagas destinadas à estágios.

É importante que o candidato leia atentamente a todas as informações disponíveis no link das vagas, pois cada oportunidade está destinada a diferentes regiões.

Como se candidatar

Os profissionais que tenham interesse em participar da seleção da Tracbel, deverão se inscrever de forma virtual através do link de participação. Além disso, todo o processo e as entrevistas serão realizadas de forma online.

Vale ressaltar que é importante o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios, principalmente nos que dizem respeito a entrar em contato com os candidatos, pois é através destes que a empresa informará sobre a contratação.

