João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, se pronunciou sobre a polêmica em torno das declarações recentes de Maíra Cardi. A ex-BBB revelou que transa com Arthur Aguiar ouvindo música gospel e possui até uma playlist do gênero para isso.

Cristão, o cantor conversou com seus seguidores sobre a revelação da coach. “Sou crente, não é novidade… Mas transar ouvindo louvor é novo para mim. Cada um com seus fetiches, né”, brincou João em seu perfil do Twitter.