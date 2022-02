Trânsito é liberado nas rodovias Cia/Aeroporto e BA-093 na tarde desta segunda-feira (7)

O trânsito nas localidades de Palmares e do CIA/Aeroporto, que foi interditado na manhã desta segunda-feira (7), já está liberado, de acordo com a Bahia Norte, concessionária que monitora as vias de saída da capital baiana. Após a liberação, o fluxo de carros segue sem retenção.

Na Ceasa a retenção começou às 4h, após trabalhadores e permissionários bloquearem o acesso de caminhões para cobrarem esclarecimentos sobre o projeto de requalificação do local. Já em Simões Filho, as duas vias foram bloqueadas após manifestantes protestarem por melhorias no transporte público.