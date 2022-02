TRE-BA abre processo seletivo para estágio remunerado; saiba como se inscrever

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) está com vagas abertas para estágio remunerado. Com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro, as vagas são para o nível médio e superior, nas unidades do TRE-BA.

Os interessados deverão realizar inscrição gratuita no site da Super Estágios. O candidato deve realizar um cadastro na plataforma.

Para participar da seleção, o estudante de ter disponibilidade para estagiar, no mínimo, até seis meses a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE). Além disso, estar matriculado e frequentando efetivamente curso de nível médio ou superior em instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC.

Estudantes de nível superior precisam ter cursado no mínimo 50% do créditos do curso e não estar matriculado no último semestre da graduação.

Ter disponibilidade para estagiar em regime de 4 a 6 horas diárias, limitado a 20 horas semanais; ter idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do TCE; ser brasileiro ou estrangeiro, observando, neste caso, o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável são outros requisitos para concorrer a vaga.

Os selecionados para as vagas de nível superior terão direito à uma bolsa de R$ 900. Já os aprovados para vagas de nível médio terão bolsa de R$ 600.

Também terão direito a auxílio transportes mensal de duas tarifas do transporte público de Salvador por dia útil de estágio.

A inscrição do estudante implicará o conhecimento e a aceitação das normas e das condições estabelecidas no Edital e das disposições do Código de Ética dos Servidores da Justiça Eleitoral da Bahia (Resolução Administrativa TRE-BA n.º 3, de 17 de maio de 2017).

Os inscritos realizarão uma prova objetiva online, no tempo de 40 minutos. O exame terá caráter classificatório e eliminatório.

Ao todo serão 20 questões de língua portuguesa e conhecimentos gerais (informática, raciocínio lógico e atualidades) para as vagas de ensino médio e superior.

Após a resposta ter sido salva ou a prova ter sido finalizada no tempo indicado, as questões não serão mais acessadas.