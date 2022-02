Trecho da Av. ACM será interditado neste sábado (26) e no domingo (27), no Itaigara

Foto: Desal

Uma parte da Av. Antônio Carlos Magalhães (ACM), no Itaigara, será interditado nos dois sentidos neste sábado (26), a partir das 22h, até o domingo (27), às 5h. O bloqueio será necessário para a remoção de uma passarela que fica na via, na altura da esquina com a Rua Alexandre Herculano. Esta passarela fica relativamente próxima ao Posto dos Namorados.

Para desviar da interdição, os condutores que têm como destino a Orla podem seguir pela via marginal da Av. ACM. Já quem segue pelo sentido do Itaigara deve ir pelas ruas Pernambuco e Alexandre Herculano para retorna à avenida principal mais à frente.

A remoção da passarela será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (DESAL). O bloqueio estará sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vão acompanhar a operação no local. O tráfego de veículos na via será liberado assim que o serviço for concluído.

