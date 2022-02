Trecho da rua Dr. Eduardo Dotto, em Paripe, é interditado a partir desta terça (1º)

Um trecho do trânsito na Rua Dr. Eduardo Dotto, no bairro de Paripe, em Salvador, será bloqueado a partir desta terça-feira (1º). O motivo da interdição, que tem previsão de duração de uma semana, será uma obra realizada pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).

O trajeto interditado está localizado na orla do bairro, entre a Unidade de Saúde da Família de Tubarão até uma quadra poliesportiva que há na via, próximo da Primeira Travessa Bela Vista. Os trechos estão sinalizados e agentes de trânsito estarão no local para orientar.