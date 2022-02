Trecho da Rua Miguel Calmon, em Salvador, terá trânsito interditado neste fim de semana

O trânsito da Rua Miguel Calmon será interditado entre a entrada da via e a Rua Visconde do Rosário, no bairro do Comércio, para a movimentação com segurança de equipamentos de grande porte em função das obras da Casa de História de Salvador e do Arquivo Público Municipal, a partir da manhã sábado (12).

O bloqueio, que terá início às 2h da manhã do sábado, deve seguir até à meia-noite do domingo (13). A rua terá sinalizada e terá a presença de agentes de trânsito, os moradores que desejarem acessar os locais deverão buscar alternativas. Para acessar a Rua Miguel Calmon, os condutores podem trafegar pela Av. Estados Unidos e seguir pela Rua da Grécia.