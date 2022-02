Três mulheres ficam feridas após colisão entre carro e ambulância; uma das vítimas está gestante

Três mulheres ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma ambulância, na tarde deste sábado (5), no bairro do Centro, em Maceió. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13 horas, em frente a Catedral Metropolitana de Maceió. Os militares informaram que uma das vítimas,…

Ascom Bombeiros

Três mulheres ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma ambulância, na tarde deste sábado (5), no bairro do Centro, em Maceió.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13 horas, em frente a Catedral Metropolitana de Maceió.

Os militares informaram que uma das vítimas, de 42 anos, estava se queixando de dores no tórax e foi conduzida para um hospital particular. Já as outras duas sofreram cortes na face. Elas foram levadas ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra.

Os Bombeiros informaram que uma das mulheres está gestante. Não há informações sobre como o acidente se deu.