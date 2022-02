TRI Folia, evento esportivo e carnavalesco, anuncia virada de lote na quinta-feira (10)

O TRI Folia, evento que celebra o esporte e mescla com entretenimento, terá virada de lote na quinta-feira (10). A competição, cuja inscrição pode ser feita através do Sympla, vai acontecer no próximo sábado, dia 19 de fevereiro, a partir das 6h.

As provas do TRI Folia não terão caráter competitivo, e nem premiação por classificação. O vencedor será aquele que for caracterizado com a fantasia mais original. Os atletas mais bem produzidos (03 homens e 03 mulheres na corrida e no Triathlon) ganharão um kit com diversos prêmios, que serão divulgados até a data da festa. O evento contará com provas de triathlon feminino e masculino; e corridas de 5 ou 10km.