Trio bate carro e é preso por roubo e porte ilegal de arma em Salvador

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante no bairro de Jardim das Margaridas, em Salvador, depois de terem batido o carro na noite de sábado (19). O trio estava fugindo de uma abordagem policial na região.

De acordo com a PM e com o site G1 Bahia, uma equipe da Operação Apolo suspeitou dos ocupantes do veículo quando ele passavam pela região de São Cristóvão. Ao ouvir a informação de abordagem, o motorista acelerou o carro e deu início a uma perseguição. O veículo se chocou contra a parede do condomínio Canto Belo e, durante vistoria ao grupo, os policiais encontraram uma pistola com numeração raspada com oito munições.

Os agentes checaram também que a placa do carro não condizia com a numeração do chassi, o que indicou clonagem do automóvel. Após analise, os policiais identificaram que o carro estava com restrição de roubo.

O trio foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foi autuado em flagrante por receptação e porte ilegal de arma.

