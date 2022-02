Troca de corpos marca nova fase de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’; entenda

Nos próximos capítulos de “Quanto Mais Vida, Melhor”, os protagonistas Paula Terrare (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta), Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano) irão viver um momento para lá de estranho.

A Morte (A Maia), ficará insatisfeita com o rumo que as vidas dos personagens estão tomando e dará uma nova chance para eles antes do prazo final. A diferença é que eles terão os corpos trocados nessa nova fase da trama.

A empresária ficará presa no corpo do jogador de futebol e vice-versa, bem como o médico viverá na pele da dançarina, e ela, no dele. No susto, eles perceberão a mudança que aconteceu da noite pro dia e a reação de cada um promete divertir o público de casa.

“Acho que a mudança serve para os quatro observarem suas vidas de fora. Por outro ângulo. E entender o que estão fazendo de errado. Essa foi a primeira ideia pra novela: uma troca de vidas. Mas só funcionaria depois que o público conhecesse bem os personagens”, disse Mauro Wilson, autor da novela.