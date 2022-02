Troca de tiros é registrada na Tancredo Neves e policiamento é reforçado na região

Na tarde deste sábado (26), uma troca de tiros foi registrada em Buracão, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. As informações são do g1 Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi até o local após serem informados que homens armados estavam na região.

Ao chegarem na localidade, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Os bandidos fugiram e por conta do ocorrido, o policiamento foi reforçado na região. Não há registro de feridos ou presos.

