Tudo em paz? Mãe de Gil do Vigor se reconcilia com Karol Conká: ‘Me fez ser conhecida’

Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, apareceu na festa de Viih Tube e aproveitou a comemoração para fazer as pazes com Karol Conká. A matriarca se irritou na web com a postura da cantora no “BBB 21” na época em que seu filho estava confinado.

“Encontrei a Karol Conká e foi incrível porque, de certa forma, foi ela quem me fez ser conhecida na internet e virar digital influencer. Claro que foi em um momento de fúria minha, não sabia de fato o que eu estava fazendo, só queria desabafar na internet (risos). De certa forma, agradeço a ela, sabe?”, revelou em entrevista ao GShow.

Fotos: Reprodução/Instagram

A mãe do ex-BBB ainda aproveitou a festa para fazer sua primeira tatuagem. A frase “Só os nobres… são gratos”, foi a escolhida para marcar sua pele. “Eu nunca tinha feito tatuagem na minha vida. Quando era adolescente, sempre ouvia os mais velhos falarem que tatuagem era feio, então criei horror a tatuagem e criei meus filhos assim”, explicou.

“E eu achando que, quando Gil chegasse em casa, ia me dar um baile, porque eu nunca deixei fazer tatuagem, elas sempre fizeram escondido de mim. Mas, até agora, deu tudo certo (risos)”, brincou Jacira.

Veja mais notícias sobre celebridades no iBahia.com