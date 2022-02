Udesc divulga lista de aprovados do Vestibular de Verão 2022

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) divulgou o resultado do Vestibular de Verão 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir o listão de classificados em primeira chamada para os cursos presenciais e para os cursos de educação a distância no site da Udesc.

Os aprovados na primeira chamada devem realizar as matrículas até o dia 21 de fevereiro, conforme indica o edital específico. Há a previsão de outras duas chamada para os dias 7 de março e 11 de abril.

Sobre o Vestibular de Verão 2022

A seleção do Vestibular de Verão 2022 foi feita a partir de dois critérios: notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e média final geral de conclusão do Ensino Médio. A Udesc aceitou as notas das edições de 2017 a 2020.

Conforme o edital, os candidatos puderam escolher o critério de seleção no ato de inscrição. As inscrições foram recebidas entre os dias 24 de novembro de 2021 e 17 de janeiro deste ano.

Os candidatos ao curso de Música passaram ainda por uma Prova de Habilidade Específica em Música/PHEM (Prova Prática em Vídeo) aplicada pela Udesc virtualmente. A universidade recebeu as provas no período de 3 a 17 de janeiro.

A oferta da Udesc para o Vestibular de Verão 2022 é de 1.275 vagas em 52 cursos de graduação presenciais e a distância. As vagas são para 12 municípios catarinenses nos quais há unidades de ensino da universidade.

Neste ano, a instituição também ofertará vagas para a seleção do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022, cujo período de inscrição termina nesta sexta (18).

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFLA divulga edital do PAS com data das provas; confira aqui mais detalhes.