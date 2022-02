UEA libera locais de prova do SIS e do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) divulgou o cartão de convocação com os locais de prova do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e Vestibular para ingresso em 2022. Desse modo, os inscritos já podem consultar onde realizarão os exames por meio do site da Vunesp.

As provas do Vestibular serão aplicadas nos dias 13 e 14 de fevereiro, enquanto as provas de todas as etapas do SIS serão aplicadas no dia 15 de fevereiro. Em todos os dias, a UEA iniciará as provas às 13h (horário de Manaus).

No primeiro dia, os candidatos do Vestibular farão a prova de conhecimentos gerais, composta por questões de Comunicação e Expressão, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), História e Filosofia, Geografia, Biologia, Matemática, Física e Química. Já o segundo dia contará com uma prova de conhecimentos específicos e redação.

Já as provas do SIS variam de acordo com a etapa. A etapa I é a única que apresenta apenas questões objetivas. As etapas II e III contam com uma prova de redação, além das questões objetivas. As provas do SIS contam com questões de Linguagens, de Ciências Humanas, de Ciências da Natureza e Matemática.

Além de informar os locais de prova, a UEA informou também as medidas sanitárias estabelecidas devido à pandemia da Covid-19.

O uso de máscara será obrigatório durante a realização dos exames e a universidade vai realizar a aferição da temperatura de candidatos e colaboradores. Além disso, a UEA ampliou o número de locais de prova para evitar aglomeração.

Vagas e resultados

A UEA está ofertando 4.870 vagas para ingresso neste ano. Para o vestibular, são 2.300 vagas, das quais 1.088 são para cursos da capital e outras 1.212 para cidades do interior. A oferta de vagas para o SIS é de 1.533 vagas, sendo 725 para a capital e 808 para o interior.

De acordo com o cronograma, a UEA irá publicar os resultados de ambos os processos seletivos a partir do dia 18 de março.

Confira mais detalhes no site da UEA.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unesp libera a 2ª chamada do Vestibular 2022; saiba mais.