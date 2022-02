UECE abre período para pedidos isenção de taxa do Vestibular 2022/2

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) abriu o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022/2. De acordo com o cronograma, os interessados devem realizar os pedidos até as 23h59 da próxima sexta-feira, dia 25 de fevereiro.

Os pedidos devem ser feitos por meio do preenchimento de formulário on-line no site da UECE. O edital de isenção prevê a concessão do benefício para nove categorias de candidatos.

Entre as categorias figuram estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas do Ceará, doadores de sangue e servidores da FUNECE. Confira aqui todas as categorias que podem solicitar a isenção.

O requerimento só terá validade após a entrega dos documentos exigidos por cada categoria. A documentação será recebida presencialmente a partir do dia 28 de fevereiro, em ordem alfabética, considerando os nomes dos candidatos.

De acordo com o cronograma, o prazo final para a entrega dos documentos é 4 de março. Os interessados devem conferir todas as datas, prazos e procedimentos no edital de isenção.

Vagas do Vestibular 2022/2

De acordo com informações da UECE, a oferta de vagas para o segundo semestre é de 1.974 vagas. Do total das vagas ofertadas no Vestibular 2022/2, 1.196 são para Fortaleza e 778 para os campi no interior.

A universidade reserva de metade das vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas reservadas para autodeclarados pretos (P), pardos (P) ou indígenas (I) e para candidatos oriundos de escola pública (municipal ou estadual localizada no estado do Ceará) e economicamente carente e que não sejam cotistas PPI.

