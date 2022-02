UEM concede Auxílio Alimentação para estudantes

Recentemente, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou um edital para concessão de Auxílio Alimentação.

Dessa forma, os estudantes que cursam graduação ou pós-graduação poderão se inscrever para receber o benefício. Nesse sentido, este público, além de ter matrícula em um dos cursos da Universidade, precisa se encontrar em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O objetivo da medida é auxiliar os alunos que mais precisam, visto que, desse modo, estes terão um gasto a menos para se preocupar. Assim, se faz possível continuar os estudos dentro deste contexto de crise econômica e sanitária.

Para a UEM, com o acesso ao Auxílio Alimentação, este poderá ser mais um incentivo para que os alunos permaneçam e concluam seus estudos. Além deste, o estado do Paraná também conta com o programa Comida Boa.

Portanto, aqueles que se encontram dentro destes critérios, precisam realizar suas inscrições até o dia 06 de fevereiro, próximo domingo.

Quem pode receber o Auxílio Alimentação?

A UEM conta com uma Política de Apoio e Permanência Estudantil e, dentre suas iniciativas, está o Auxílio Alimentação. Com o benefício, portanto, a Universidade busca manter os estudantes em seus cursos, a partir deste apoio em sua alimentação.

Portanto, o Auxílio Alimentação se destina a estudantes que possuem:

Matrícula regular em um curso de graduação ou pós-graduação da Universidade.

Renda familiar máxima de até um salário mínimo e meio por pessoa, ou seja, R$ 1.818.

Além disso, o estudante interessado precisará:

Preencher o formulário do site da Universidade.

Apresentar documentos que comprovem todos os dados informados no formulário. Isto é, documentos que comprovem a composição familiar, renda, residência, situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, aqueles que apresentarem documentação incompleta terão sua inscrição indeferida.

Levando em conta a pequena quantidade de vagas, a UEM irá selecionar os alunos a partir de um sistema de pontos. Assim, aqueles que tiverem mais pontos ficarão em primeiro lugar.

Ademais, neste momento, os alunos do primeiro ano de graduação terão prioridade.

Para manter o Auxílio Alimentação, ainda, estes alunos precisarão usar de 50% das refeições concedidas pela Universidade durante a semana. Portanto, caso não use do benefício, poderá perdê-lo.

Como ocorrerá o benefício?

A execução do Auxílio Alimentação não acontecerá por meio de voucher ou cartões, mas sim da entrega direta das refeição.

Dessa forma, a UEM irá distribuir até duas marmitas por dia, ou seja, de almoço e jantar, no Restaurante Universitário (RU). Então, assim que as atividades do RU retornarem, os alunos beneficiários terão acesso a tickets ou crédito em sua carteira de estudante correspondente a estas refeições.

Ademais, o edital do programa indica que dividirá a quantidade de vagas da seguinte maneira:

153 para o edital atual, destinadas aos alunos gerais.

27 para futuros calouros de 2022, que entrarão com o último vestibular. No entanto, estes ainda terão um edital específico para seguir.

Portanto, o campus principal terá um total de 180 vagas de Auxílio Alimentação.

Por fim, o Câmpus Regional de Cianorte terá 10 vagas para o benefício, sendo 3 para os calouros.

Como se inscrever no Auxílio Alimentação?

Aqueles que se enquadram nas regras acima poderão realizar sua inscrição a partir do formulário da UEM.

Assim, o candidato deve enviar um e-mail para sec-dct@uem.br com o assunto “Inscrição Auxílio Alimentação”.

No e-mail, o aluno deve anexar sua ficha de inscrição, além de:

Comprovação de renda familiar mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio.

Documentos referentes à composição familiar, ou seja, cópia dos documentos RG, CPF, certidões de nascimentos, termo de guarda, tutela ou curatela (se pertinente), certidões de óbitos dos pais, do cônjuge ou do companheiro ou companheira.

Situação habitacional com comprovante de residência.

Situação acadêmica, como declaração de matrícula.

Gastos com transporte coletivo intermunicipal

Comprovação de tratamento de saúde contínuos e sistemáticos.

O formulário do Auxílio Alimentação se encontra no site da UEM e perguntará, por exemplo, as seguintes informações:

Dados pessoais do estudantes, como nome, números de documentos, dados de contato.

Situação socioeconômica do estudante. Nesta seção, o documento indagará com quem o aluno mora, como são os gastos com a moradia, se o estudante tem gastos com transporte e quais são as rendas que recebe.

Situação socioeconômica da família. Aqui, então, o aluno precisará explicar melhor sobre sua família: onde mora e quantos membros estão no núcleo.

Por fim, o estudante deverá explicar sobre possíveis gastos com sua saúde, o que influencia em sua renda final.

Desse modo, é importante enviar todos os documentos que possam comprovar as informações acima.

Quais são os documentos indicados?

Para comprovar os critérios acima, o edital indica que o aluno pode enviar os seguintes documentos:

RG e CPF do estudante e dos membros da família.

Declaração de dependência dos responsáveis.

Cartão ou extrato do benefício, se estiver no Auxílio Brasil ou Cadastro Único.

Comprovante de rendimento e IRFF.

Declaração ou contrato de estágio.

Carteira de Trabalho.

Cópia de contrato de locação, caso receba valores de aluguéis.

Carnê de pagamento do IPTU.

Contrato de financiamento do imóvel.

Conta de água ou energia.

Além disso, o edital também cita outros documentos que conseguem comprovar a situação do aluno, a depender de cada caso.

Portanto, é importante que este consulte o edital antes de preencher o formulário de inscrição.

Quando saem os resultados?

As inscrições se iniciaram no dia 17 de janeiro e vão até o dia 06 de fevereiro, próximo domingo.

Então, a UEM irá divulgar os resultados no dia 11 de fevereiro. Neste momento, os alunos poderão saber quais inscrições foram indeferidas e deferidas.

Assim, abre-se o prazo para recurso destes resultados. Portanto, aquele que discorda dos mesmos poderá enviar um recurso até o dia 18 de fevereiro para a DCT (Diretoria de Assuntos Comunitários).

Por fim, a UEM irá divulgar os resultados finais no dia 23 de fevereiro.

O pagamento do Auxílio Alimentação se iniciará em 03 de março, indo até o dia 16 de dezembro de 2022.

UEM também possui edital aberto par incentivo à pesquisa

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG) da UEM também conta com processo seletivo para o Programa de Integração Pós-Graduação stricto sensu em Iniciação Científica e Tecnológica.

Assim, a finalidade da medida é de dar um apoio para que estes alunos consigam se empenhar na pesquisa que realizam. Dessa maneira, estes pesquisadores poderão publicar artigos acadêmicos em periódicos científicos.

Aqueles que estudam na Universidade e possuem interesse poderão consultar o edital para se informar melhor.