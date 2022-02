UEM divulga prova e gabarito provisório do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) já divulgou a prova do Vestibular 2022 e deve liberar ainda hoje, dia 21 de fevereiro, o gabarito provisório da avaliação. A aplicação das provas aconteceu na tarde deste domingo (20), das 13h50 às 19h.

De acordo com o edital, o gabarito provisório das questões objetivas será divulgado às 15h de hoje, no site da CVU (Comissão do Vestibular Unificado). A prova já está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Os candidatos podem entrar com recurso através do preenchimento de formulário disponível no Menu do Candidato até às 15h do dia 22 de fevereiro de 2022, ou seja, 24 horas após a divulgação do gabarito provisório.

Sobre o Vestibular 2022

A UEM aplicou as provas do processo seletivo em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama.

Ao todo, a UEM está ofertando 2.367 vagas para o Vestibular 2021, com a reserva de 1.335 vagas para os candidatos cotistas. A reserva é para as cotas raciais e sociais, ou seja, voltada para pessoas de baixa renda, e autodeclarados pretos e pardos.

A divulgação do resultado do está prevista para o dia 20 de abril. De acordo com o edital, a UEM deve liberar o resultado a partir das 10h, por meio de seu site. Veja mais informações no site da UEM.

