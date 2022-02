UEM publica locais de prova do PAS 2021 nesta segunda-feira (28)

A Universidade Estadual do Maringá (UEM) divulga nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro, o cartão com os locais de prova do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2021. Desse modo, os candidatos poderão consultar o ensalamento a partir de hoje no site do Vestibular.

No documento, os candidatos poderão conferir também os horários e demais informações sobre a aplicação das provas. O PAS 2021 será realizado no dia 27 de março.

Conforme estabelecido no edital, a aplicação das provas será das 13h50 às 19h. Os locais de prova serão nas cidades de Maringá, Londrina, Loanda, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama.

Ainda conforme o edital, os candidatos inscritos nas 1ª e 2ª etapas do PAS 2021 farão uma prova de redação e uma prova objetiva composta por 40 questões sobre Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira.

Já a 3ª etapa conta também com questões de conhecimentos específicos além da prova de redação e da prova objetiva com 40 questões de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEM está ofertando 747 vagas para os candidatos aprovados na 3ª etapa do PAS 2021. De acordo com a universidade, ao todo, 5.626 candidatos estão concorrendo às oportunidades.

A UEM deve liberar a lista de candidatos aprovados na 3ª etapa do PAS em 20 de abril. Já as notas das 1ª e 2ª etapas do PAS estão previstas para o dia 20 de maio, de acordo com o cronograma.

Acesse o site da UEM para mais informações.

