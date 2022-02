UEM realizará Vestibular para Pessoas com Deficiências (PcD) 2022

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) vai realizar neste ano o primeiro Vestibular para Pessoas com Deficiência (PcD). De acordo com o edital, as inscrições para essa 1ª edição do processo seletivo serão recebidas no período de 16 a 23 de fevereiro de 2022.

A oferta da UEM é de 189 vagas suplementares para ingresso em mais de 70 cursos de graduação neste ano.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site de Vestibular da UEM. Conforme o edital, o valor da taxa de inscrição é R$167. A universidade deve publicar os editais das inscrições homologadas e das não homologadas no dia 3 de março.

Provas e resultados

O Vestibular para Pessoas com Deficiência (PcD) 2022 será realizado no dia 27 de março, mesma data de aplicação das provas do PAS (Processo de Avaliação Seriado).

De acordo com o edital, a UEM vai divulgar os locais de prova a partir de 10 de março. Os locais de prova serão em Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

O fechamento dos portões de acesso aos locais de prova será às 13h50 (horário de Brasília). Devido à pandemia da Covid-19, a UEM recomenda que os candidatos cheguem com antecedência de uma hora para as provas.

Ainda de acordo com o edital, a UEM deve liberar o gabarito provisório das questões objetivas no dia 28 de março, a partir das 15h. Já a divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 20 de abril. A divulgação será feita a partir das 10h, no site da universidade.

Acesse aqui as normas e procedimentos na íntegra.

