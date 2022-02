UEMA divulga edital do PAES 2022; confira datas

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) publicou o edital do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2022. O documento confirma o período de inscrição informado anteriormente. As inscrições do PAES 2022 serão recebidas de 7 de fevereiro a 4 de março.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 85, e o cadastro para participar do processo seletivo deve ser feito por meio do site do PAES. Os candidatos isentos não estão automaticamente inscritos, portanto também deverão realizar o cadastro no período indicado.

O edital indicou ainda que as provas do PAES 2022 serão aplicadas no dia 22 de maio. As provas contarão com 60 questões, sendo objetivas de múltipla escolha e de produção textual.

As questões serão sobre assuntos do conteúdo programático do ensino médio. Já a prova de redação trará um tema proposto pela banca sobre o qual os candidatos deverão desenvolver um texto do tipo dissertativo-argumentativo.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da UEMA para o PAES é de 4.080 vagas para ingresso ainda neste ano. As oportunidades estão distribuídas nos diversos campi da instituição.

Segundo o cronograma, a UEMA deve divulgar os gabaritos preliminares em 23 de maio. Já os gabaritos definitivos estão previstos para o dia 31 de maio, após a análise dos recursos. A relação nominal de candidatos incluídos no quádruplo das vagas do PAES 2022 deve ser informada no dia 10 de junho.

Ainda conforme o edital, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 24 de junho. Confira o edital do processo seletivo na íntegra para mais informações.

