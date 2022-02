UEMG libera locais de prova do Vestibular 2022

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) liberou nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, o comprovante definitivo de inscrição, no qual os candidatos podem consultar os os locais de prova do Vestibular 2022. O comprovante está disponível na Área do Candidato.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2022, o Vestibular 2022 será realizado no dia 6 de março. As provas serão compostas por 48 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais: Física, Matemática, História, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, e Língua Estrangeira. Além disso, os candidatos ainda farão uma prova de redação.

Conforme estabelecido pela UEMG, os portões de acesso as locais de prova serão fechados 30 minutos antes do início das provas. A universidade solicita que os candidatos levem documento de identificação original com foto e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara de proteção respiratório será obrigatório. Além disso, a UEMG vai disponibilizar álcool em gel nos locais de prova para higienização das mãos.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta da UEMG é de 4.734 vagas para ingresso em 2022. Do total das vagas, 366 são para a seleção em ampla concorrência, 3.090 para o Procan e 1.278 para inclusão regional. As oportunidades são para 121 cursos de graduação.

O Procan é um programa da UEMG que reserva vagas para pessoas de baixa renda que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública. Já a inclusão regional é exclusiva para estudantes que tenham feito o ensino médio em escola pública de Minas Gerais.

Conforme o edital, a divulgação da lista de classificados está prevista para o dia 25 de março. O período para envio dos recursos será nos dias 28 e 29 seguintes. Já o resultado final, com a convocação de aprovados em 1ª chamada, está previsto para o dia 8 de abril.

