UEPA divulga resultado do Prosel 2022

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o resultado final do Processo Seletivo (Prosel) 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar a relação de candidatos classificados no site da universidade.

De acordo com o cronograma, os candidatos aprovados devem realizar as matrículas on-line no período de 8 a 12 de março. O registro acadêmico contará também com uma etapa presencial, nos dias 14 e 15 de março, conforme orientações do edital de matrículas.

A oferta da UEPA para essa seletiva é de 3.708 vagas. Do total, 2.140 oportunidades são para cursos no interior do estado e as demais, 1.568, são para cursos ministrados em Belém. De acordo com a instituição, dentre as vagas ofertadas, 3.565 foram preenchidas.

O Prosel contou com 48.671 inscritos. Desse total, 15.541 candidatos concorreram às vagas pela ampla concorrência e 33.130, pelas cotas. Metade das vagas foi reservada para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, conforme estabelecido na Lei de Cotas.

Como foi o processo seletivo?

A seleção do Prosel 2022 foi feita exclusivamente a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Desse modo, só puderam realizar a inscrição os estudantes que fizeram o exame. O Inep divulgou as notas do Enem 2021 no dia 9 de fevereiro.

A nota mínima exigida pela UEPA para participar do Prosel 2022 foi de 400 pontos em todas as provas do Enem. Os candidatos que cursaram o Ensino Médio em escola pública do Pará receberam um bônus de 10% sobre as notas do exame.

