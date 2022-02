UERJ divulga locais de prova do Vestibular 2022

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) liberou na tarde desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, o acesso ao cartão de confirmação de inscrição (CCI) do Vestibular Estadual 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir os locais de prova.

Para consultar o cartão, os candidatos devem realizar login com o número de CPF e a senha cadastrada durante a inscrição, no site da universidade.

Segundo orientações da UERJ, os candidatos que observarem algum erro no cartão devem enviar a retificação de dados para o e-mail vestibular@dsea.uerj.br, no período de 2 a 4 de março.

Provas

O Vestibular Estadual 2022 será feito em apenas uma fase, com a aplicação do Exame Único. A aplicação das provas está prevista para o dia 20 de março, das 9h às 14h. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos a partir das 8h.

De acordo com a UERJ, o Exame Único contará com uma prova objetiva composta por 60 questões de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química, além de uma redação.

No dia de realização do Vestibular 2022, além de documento oficial de identificação com foto, os candidatos devem levar o cartão de confirmação impresso. O candidato precisa levar também caneta de tinta preta fabricada em material transparente.

Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório e os candidatos e deverão manter os cabelos presos.

Vagas e resultados

A divulgação das notas da prova de redação está prevista para 9 de abril, enquanto o resultado final é esperado para o dia 30 de abril. De acordo com a UERJ, o edital de matrícula será publicado em 15 de abril.

A oferta da universidade para o Vestibular 2022 é de 5.736 vagas para 64 cursos de graduação, com reserva de 45% para a candidatos cotistas, conforme estabelecido no edital. As vagas são para o Rio de Janeiro (capital), Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

