UERR divulga resultado final do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) liberou nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o resultado final do Vestibular 2022. Portanto, os candidatos já podem conferir as listas de aprovados por curso no site da CPCV (Comissão Permanente de Concursos e Vestibular).

De acordo com a UERR, os candidatos aprovados devem aguardar a publicação de edital específico para conferir o cronograma de matrículas. No entanto, já é possível consultar a lista de documentos necessários para a matrícula no edital de abertura do Vestibular.

A UERR realizou o Vestibular 2022 no dia 9 de janeiro. O processo seletivo contou com a aplicação de uma prova de redação e de provas compostas por 72 questões objetivas sobre oito disciplinas. Houve também questões de conhecimentos específicos de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Vagas

Ao todo, a UERR ofertou 720 vagas para o Vestibular 2022. De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas nos campi de Boa Vista e de Rorainópolis.

As vagas são para os cursos de Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Humanas, Ciências Humanas e sociais, Ciências da Natureza, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras/Literatura, Matemática, Medicina, Pedagogia, Química, Serviço Social e Turismo.

Ainda de acordo com o edital, há a reserva de 40% das vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública de Boa Vista, de 40% para os candidatos que fizeram o ensino médio no interior de Roraima, e de 10% para PcD’s.

Veja mais informações no site da UERR.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Cursinho da UFG abre período de inscrição para formação das turmas de 2022; saiba mais.