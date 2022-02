UESB abre vagas para Auxílio aos alunos

No início deste mês, a Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) abriu as inscrições para a concessão de Auxílio a partir de seu Programa de Assistência Estudantil (Prae).

Desse modo, a Assessoria de Acesso, Permanência Estudantil e Ações Afirmativas (Aapa), publicou o Edital 010/2022, em que delimita as regras do programa.

Os auxílios serão os seguintes:

Integral

Moradia

Transporte Urbano

Transporte Intermunicipal

Assim, a universidade busca incentivar a permanência dos alunos em seus estudos. Isto é, já que, com um apoio financeiro, o estudante possui mais chances de poder se concentrar em seu curso, sem ter de deixá-lo para trabalhar.

Aqueles que desejam receber as quantias, então, podem fazer suas inscrições até o dia 24 de fevereiro, última quinta-feira do mês.

Para tanto, é necessário preencher e enviar o formulário online.

Quem pode receber o Auxílio?

A fim de receber um dos benefícios do programa, é necessário:

Ter matrícula regular na na UESB.

Ser habilitado a partir dos editais 159/2021 e 074/2021.

Contar com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 1.212.

Não receber o auxílio permanência do Programa Mais Futuro.

Dessa maneira, todos os alunos dos três campi da universidade que se encaixem nos critérios acima podem se inscrever.

Para solicitar a entrada, então, é necessário comprovar os dados acima a partir de documentos.

Quais são os tipos de Auxílio?

O edital da UESB conta com diferentes modalidade de auxílios permanência, quais sejam:

Integral: com o valor mensal de R$ 400, este se destina ao discente que apresenta maior vulnerabilidade socioeconômica. Ademais, este deve ser classificado na avaliação com parecer favorável do Serviço Social e precisar de mais de um dos tipos dos auxílios. Isto é, Moradia e Transporte Urbano, Moradia e Medicamento para Doença Crônica, Transporte, Medicamento para Doença Crônica e Alimentação ou Moradia e outras situações de vulnerabilidade.

Moradia: possui o valor de R$ 350 para aqueles com parecer favorável do Serviço Social, e,

de preferência, com residência de origem a partir de 100 km de distância do campus em que estuda.

de preferência, com residência de origem a partir de 100 km de distância do campus em que estuda. Transporte Intermunicipal: com valor de R$ 200, este se direciona ao discente que mora com sua família na zona rural do município do campus e, que estuda e/ou em municípios circunvizinhos. Além disso, este deve passar por avaliação socioeconômica, com parecer favorável do Serviço Social.

Transporte Urbano: possui valor mensal de R$ 100 e se destina ao aluno que reside na cidade do campus onde estuda. No entanto, sua residência deve estar a uma distância superior a 2 km do campus. Por fim, este também deve passar pela avaliação socioeconômica, com parecer favorável do Serviço Social.

Assim, o estudante poderá pleitear até dois benefícios no momento da inscrição.

Quantidade de vagas varia

De acordo com o edital da UESB, cada campus terá uma quantia de vagas. Portanto, os benefícios poderão atender a seguinte quantidade de alunos:

Integral: terá um total de 101 vagas, sendo 19 para Itapetinga, 28 para Jequié e 54 para Vitória da Conquista.

Moradia: com um total de 82 vagas, 20 são para Itapetinga, 26 para Jequié e 36 para Vitória da Conquista.

Transporte Intermunicipal: o total será de 42 vagas, sendo que Itapetinga receberá 9, Jequié 12 e Vitória da Conquista 21.

Transporte Urbano: com um total de 61 vagas, 11 vão para o campus de Itapetinga, 19 de Jequié e 31 de Vitória da Conquista.

Como se inscrever?

Aqueles que se encontram dentro das regras acima poderão realizar suas inscrições até o dia 24 de fevereiro por meio do formulário digital.

Estes pedidos ocorrem de forma gratuita, sem qualquer tipo de taxa de inscrição, e exclusivamente pela internet.

Dessa forma, os alunos que realizarem suas inscrições devem comprovar todas as informações que declararem. Ademais, um documento necessário de se anexar é o Requerimento de Solicitação para Participação de Processo Seletivo para Concessão

de Auxílio Permanência do Programa de Assistência Estudantil. Isto é, trata-se do primeiro anexo do edital, que deve estar devidamente assinado.

Ao preencher o formulário, ainda, o candidato precisará informar em qual modalidades de auxílio do Programa de Assistência Estudantil se encaixa.

É necessário preencher formulário

Ao realizar seu inscrição, o aluno precisará dar as seguintes informações:

E-mail

Nome completo

Sexo

RG

CPF

Telefone celular (em que possa ser contatado por WhatsApp)

Data de nascimento

Endereço atual

Se é pessoa com deficiência ou não

Se está no Campus da UESB de Itapetinga, Jequié ou Vitória da Conquista

Curso de Graduação

Matrícula

Se a forma de Ingresso na UESB foi por Vestibular, SISU, Transferência Externa ou Interna.

Se faz parte de Cotas Adicionais (Indígena, Quilombola ou Deficiência Física) ou Cotas Reserva de Vagas (Étnico Racial ou Social).

Vínculo com o Programa Mais Futuro, seja como ex-participante, ou participante dos perfis Básico, Moradia ou Estágio.

Além disso, o aluno precisará indicar qual é a sua Renda Mensal Per Capita Familiar registrada no Sistema do PRAE no Processo de Habilitação ou Renovação da Habilitação. Nesse sentido, esta poderá ser de:

até R$ 605,22

R$ 605,22 a R$ 1.210,44

Valor maior que R$ 1.210,44

Ademais, um dos critérios de participação é a habilitação no Programa de Assistência Estudantil (PRAE) da UESB. Portanto, é necessário indicar se esta ocorreu por meio do Edital nº 074/2021 ou Edital nº 159/2021.

Indo adiante, o aluno deverá escolher duas opções de auxílios do PRAE que deseja receber. Isto é, as bolsas a seguir:

Integral

Moradia

Transporte Intermunicipal

Transporte Urbano

Por fim, é necessário anexar, em formato PDF, o Requerimento de Solicitação para participação de Processo Seletivo para Concessão dos Auxílios Permanência oferecidos pelo Programa de Assistência Estudantil. Isto é, o anexo I do edital.

Quando saem os resultados?

De acordo com o edital do programa, o cronograma será da seguinte forma:

Período de inscrição vai de 1º a 24 de fevereiro de 2022.

Análise do Serviço Social da AAPA será de 02 a 11 de março.

Divulgação do Resultado Final será sem 15 de março.

Prazo para interposição de Recursos é de dois dias úteis a partir da publicação do resultado.

Publicação do Resultado dos Recursos e Republicação do Resultado Final (se houver

alteração) será em 31 de março.

Além disso, se o aluno tiver qualquer tipo de dúvida ou se quiser se informar mais poderá enviar um e-mail para coapait@uesb.edu.br, no caso do campus de Itapetinga, coapavc@uesb.edu.br, em Vitória da Conquista, ou coapajq@uesb.edu.br, em Jequié.