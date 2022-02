UFAC ofertará 1,8 mil vagas na 1ª edição do SiSU 2022; confira período de inscrição

A Universidade Federal do Acre (UFAC) aderiu ao primeiro processo seletivo do SiSU 2022. De acordo com edital publicado pela universidade nesta semana, ao todo, a oferta para a 1ª edição será de 1.830 vagas.

As oportunidades são para 38 cursos de graduação ministrados nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que ficam no interior do Acre.

Conforme o termo de adesão, 839 vagas serão para a seleção em ampla concorrência. Do total das vagas, 75 vagas serão para as ações afirmativas da universidade, enquanto outras 916 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas ( Lei nº 12.711/2012).

Desse modo, haverá vagas exclusivas para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Veja o termo de adesão da UFAC na íntegra.

Período de inscrição

Segundo o cronograma divulgado pelo MEC, o período de inscrição da 1ª edição do SiSU 2022 será de 15 a 18 de fevereiro, até as 23h59 (horário de Brasília). Os interessados devem se inscrever no Portal do SiSU. Cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso.

Para participar do SiSU 2022 os candidatos devem ter feito o Enem 2021 e ter obtido nota acima de zero na prova de redação. Além disso, para participar, o estudante não pode ter feito o exame na condição de treineiro.

Resultado e lista de espera

A divulgação do resultado, que conta com uma única chamada, está prevista para o dia 22 de fevereiro, enquanto o período de matrícula será de 23 de fevereiro a 8 de março.

Os estudantes não aprovados podem manifestar interesse na lista de espera entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março. As chamadas feitas a partir da lista são divulgadas exclusivamente pelas universidades.

