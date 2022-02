UFAM divulga novas datas das etapas 1 e 2 do PSC 2021

Após a suspensão das provas das 1ª e 2ª etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2021 devido à pandemia da Covid-19, a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou novas datas e liberou o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

Desse modo, os candidatos já podem consultar os locais de prova por meio do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos).

De acordo com o novo cronograma da UFAM, as provas das 1ª e 2ª etapas do PSC 2021 serão realizadas em 6 de março. A seleção será composta por 54 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Literatura.

A aplicação das provas será no turno da manhã, das 8h30 às 12h30 (horário local). Os locais de prova da 1ª e 2ª etapa do PSC 2021 serão nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

A UFAM deve publicar os gabaritos preliminares também no dia 6 de março, após a aplicação das provas. Os candidatos poderão entrar com recursos a partir das 10h do dia 7 de março até 17h do dia 8 seguinte. A divulgação do gabarito definitivo está previsto para 18 de março.

3ª etapa do PSC 2021

A UFAM aplicou as provas da 3ª etapa do PSC 2021 no dia 31 de outubro e o resultado já está disponível. Ao todo, a UFAM destinou 2.761 vagas para os aprovados na 3ª etapa. As vagas são para Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Para Manaus, a oferta é de 1.886 vagas, enquanto as outras 875 vagas são para os demais campi.

Veja mais detalhes no site da UFAM.

