UFPA registra mais de 50 mil inscrições para o PS 2022; confira concorrência

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a concorrência do Processo Seletivo (PS) 2022 e a lista preliminar de inscrições homologadas. De acordo com a UFPA, ao todo, a seleção teve 54.394 inscrições homologadas.

Os cinco cursos mais concorridos em ampla concorrência são:

Psicologia (matutino), em Belém – com 116,07 candidatos por vaga (c/v) Fisioterapia, em Belém – 103,08 c/v Medicina (1º semestre), em Belém – 102,97 c/v Medicina (2º semestre), em Belém – 97,32 c/v Enfermagem, em Belém – 80,67

Os candidatos podem conferir a concorrência completa, com a relação de candidatos por vaga, e se a inscrição foi homologada no site do CEPS (Centro de Processos Seletivos da UFPA). Aqueles cujas inscrições não foram homologadas podem entrar com recurso até o dia 22 de fevereiro.

Conforme o edital, a seleção do PS 2022 será feita a partir do desempenho dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O Inep divulgou o resultado do Enem 2021 no dia 9 de fevereiro.

Vagas

Ao todo, a UFPA está ofertando 7.334 vagas regulares para o PS 2022, além das 197 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a Lei de Cotas.

Conforme o edital, a UFPA dará um bônus de 10% sobre a nota obtida no Enem para os candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas das redes públicas dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Veja mais detalhes no site da UFPA.

