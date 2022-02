UFPB concede auxílio para seus alunos

No final de janeiro deste ano, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), abriu a seleção para auxílio aos seus estudantes.

Dessa maneira, por meio da Escola Técnica de Saúde (ETS) do Centro de Ciências da Saúde (CCS), a Universidade dará um apoio de assistência estudantil.

O benefício se destina aos alunos do curso técnico presencial regular, que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Portanto, o objetivo da UFPB é de promover mais acesso à educação para seus estudantes, visto que a medida busca fazer com que estes continuem estudando e concluam seus cursos. Com o auxílio, então, a Universidade pretende diminuir os casos de desistência e evasão de alunos.

Nesse sentido, dentro de um contexto de crise econômica depois dos efeitos da pandemia da Covid-19, estas medidas se mostram importantes.

Assim, aqueles que se interessem pelo o programa poderão realizar suas inscrições até o dia 13 de fevereiro.

Quem poderá receber o benefício?

De acordo com o edital da UFPB, haverá a seleção das vagas abaixo para os seguintes auxílios:

Restaurante Universitário – Almoço: 20 vagas.

Moradia: 05 vagas.

Transporte: total de 25 vagas, sendo 15 para o transporte urbano e 10 para o intermunicipal.

Creche: 05 vagas.

Portanto, considerando as diferentes modalidades de benefícios, cada critério de participação será diferente. No entanto, se um forma geral, todos estes requerem:

Vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, uma renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

Matrícula regular no período 2021.2 vigente.

Que os alunos estejam cursando o primeiro curso técnico presencial ofertado de forma regular na ETS.

Assim, aqueles que estiverem de acordo com as regras acima poderão se inscrever até o dia 13 de fevereiro pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Quais são os tipos de benefício?

Ao realizar o processo de seleção, a UFPB concederá diferentes tipos de auxílio da assistência estudantil.

Desse modo, os estudantes de curso técnico presencial de oferta regular da ETS/CCS/UFPB poderão ter acesso aos auxílio abaixo.

Auxílio Restaurante Universitário

Primeiramente, 20 vagas vão para o Auxílio Restaurante Universitário – Almoço. Isto é, auxílio que permite o acesso ao restaurante universitário em dias letivos.

Assim, o aluno beneficiário poderá receber uma refeição de almoço por dia, de segunda a sexta-feira.

No entanto, não poderão participar alunos com matrícula exclusiva em cursos de:

Graduação e pós-graduação

Extensão

Formação Inicial e Continuada (FIC)

Cursos técnicos a distância

Além disso, alunos de cursos técnicos da ETS/CCS/UFPB que já recebem este auxílio não poderão participar.

Auxílio Transporte

Indo adiante, a UFPB também concederá Auxílio Transporte, ou seja, um apoio financeiro para compensar os gastos com locomoção dos alunos.

Os valores pagarão o suficiente para ida e volta às ETS e apenas valerão para dias letivos. Portanto, no caso de feriados, fins de semana ou outros dias que não houverem aula, não haverá o benefício.

Os tipos de Auxílio Transporte serão:

Auxílio Transporte Urbano: se destina aos estudantes que moram em bairros da cidade de João Pessoa. Assim, este terá o valor de R$ 86,90 por mês.

Auxílio Transporte Intermunicipal: para os alunos que moram em cidades próximas à João Pessoa. Desse modo, a quantia será de o R$ 130,35 por mês.

Além disso, o Auxílio Transporte Intermunicipal e Urbano será concedido para estudantes com matrículas em disciplinas presenciais. Isto é, visto que o benefício se destina à locomoção do aluno. Desse modo, se não há transporte ele não é necessário.

Portanto, estudantes que possuem componentes curriculares híbrido, ou seja, com aulas presenciais e remotas, terão um pagamento proporcional ao número de encontros presenciais por mês.

Auxílio Moradia

O Auxílio Moradia, por sua vez, é um benefício que busca conceder uma ajuda de custo para os alunos que precisam pagar aluguel a fim de estudar na UFPA.

Assim, a Universidade pretende auxiliar nas despesas com habitação, como locação de imóveis ou acordos informais de moradia.

Desse modo, o Auxílio Moradia se direciona a aluno que possuem referência familiar e residência domiciliar fora do município em que está a Escola Técnica de Saúde em que estuda.

Nesse sentido, é importante lembrar que não podem participar aqueles que possuem matrícula exclusiva em cursos de:

Graduação

Pós-graduação

Extensão

Formação Inicial e Continuada (FIC)

Cursos Técnicos de educação a distância

Cursos Técnicos da ETS/CCS/UFPB que já recebem o auxílio

Curso Técnico em Cuidados de Idosos na Modalidade de Educação de Jovens

e Adultos (PROEJA)

Além disso, estudantes que recebem o Auxílio Transporte Intermunicipal ou Urbano e aqueles que têm núcleo familiar em João Pessoa também não poderão ter acesso ao Auxílio Moradia.

Aqueles que possuem imóvel próprio ou financiado em nome de um dos integrantes de sua famílias também não poderão participar do programa.

Por fim, o aluno não pode residir em:

João Pessoa

Santa Rita

Bayeux

Cadebelo

O valor do benefício será de R$ 330, com depósito direto na conta corrente que o aluno indicará no momento da inscrição.

Auxílio Creche

Ademais, a UFPB também conta com uma Auxílio Creche.

Este benefício, então, se destina a alunos que possuem filhos e moram com eles. Portanto, será necessário apresentar uma declaração de coabitação.

O objetivo desta medida é permitir que o aluno consiga estar presente nas atividades acadêmicas, visto que o apoio ao seu filho poderá ajudar neste quesito.

Desse modo, o filho deve ter até 03 anos, 11 meses e 29 dias e estar legalmente sob responsabilidade do aluno.

Além disso, apenas um dos pais da criança poderá receber o benefício, caso ambos estudem na ETS.

O valor será de R$ 250.

Não poderão receber os alunos matriculados em:

Graduação

Pós-graduação

Cursos de extensão

Formação Inicial e Continuada (FIC)

Cursos técnicos a distância

Quando saem os resultados?

De acordo com o cronograma do edital, o processo ocorrerá da seguinte maneira:

Período de Inscrições vai até 13 de fevereiro.

Avaliação da CAD/ETS/CCS/UFPB vai de 14 de fevereiro a 03 de março.

Divulgação do Resultado das Avaliações ocorrerá em 04 de março.

Alunos poderão recorrer do resultado de 05 a 11 de março.

Divulgação dos Resultados do Recurso e Resultado Final será em 18 de março.

Aqueles que desejam obter mais informações sobre o programa poderão consultar o edital da UFPB.

Ademais, as ETS também estão disponíveis para retirar dúvidas, assim como a Coordenação de Apoio ao Discente por meio do e-mail assistencia.estudantil.ets@gmail.com.