UFPel abre período de inscrição do Pave 2021

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) abriu nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, o período de inscrição do Programa de Avaliação da Vida Escolar (Pave) 2021. De acordo com o edital, os interessados devem realizar as inscrições até o dia 8 de março.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da UFPel e, para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição cujos valores variam de acordo com a etapa.

Conforme estabelecido no edital, os candidatos que se inscreverem até o dia 28 de fevereiro terão desconto na taxa. Veja os valores a seguir:

Etapa 3: R$ 65 (até 28 de fevereiro); R$ 90 (1º a 8 de março)

R$ 65 (até 28 de fevereiro); R$ 90 (1º a 8 de março) Etapa 2 : R$ 50 (até 28 de fevereiro); R$ 75 (1º a 8 de março)

: R$ 50 (até 28 de fevereiro); R$ 75 (1º a 8 de março) Etapa 1: R$ 35 (até 28 de fevereiro); R$ 60 (1º a 8 de março)

Os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição devem realizar a solicitação até o dia 13 de fevereiro. A divulgação do resultado preliminar das isenções está prevista para o dia 18 de fevereiro e recursos serão recebidos nos dias 20, 21 e 22 seguintes.

De acordo com o edital, têm direito ao benefício da isenção os candidatos inscritos no CadÚnico e estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, que sejam estudantes da rede pública ou alunos de colégios particulares com bolsa integral.

Provas e vagas

A partir do dia 1º de abril, os inscritos poderão consultar os locais de prova. A aplicação das provas do Pave 2021 está prevista para os dias 9 e 10 de abril. As provas da etapa 1 serão no dia 9 e as provas das etapas 2 e 3 serão no dia 10.

A seleção visa o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2022. A oferta da UFPel é de 1.033 vagas. Do total das vagas, 90% estão reservadas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.

A divulgação do resultado final do Pave 2021 está prevista para ser feita a partir do dia 20 de maio.

