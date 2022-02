UFRGS publica resultado do Vestibular 2022

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publicou nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, o resultado do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados por meio do site da Coperse.

De acordo com a UFRGS, foram aprovados quase 4 mil candidatos no processo seletivo. Conforme o edital, ao todo, a UFRGS está ofertando 3.980 vagas para 89 cursos de graduação.

A universidade prevê chamamentos para as vagas remanescentes para os dias 14, 22 e 30 de março e 7, 18 e 26 de abril, com possibilidade de novas datas.

Matrículas

Os candidatos aprovados devem enviar a documentação exigida no período de 3 a 9 de março, por meio do Portal do Candidato. Todas as orientações de matrícula e a lista de documentos está disponível na página de ingresso da UFRGS.

As datas para a próxima etapa da matrícula variam de acordo com o semestre de ingresso. Portanto, os candidatos aprovados para ingresso no primeiro semestre (2022/1) devem realizar a matrícula entre 23 e 25 de maio. Já aqueles que ingressarão no segundo semestre (2022/2) devem se matrículas entre 24 e 26 de outubro.

Como foi o Vestibular 2022?

A UFRGS aplicou as provas do Vestibular 2022 nos dias 12 e 13 de fevereiro. No primeiro dia, a UFRGS aplicou a prova de redação e uma prova composta por questões objetivas de História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática. No segundo dia prova, os candidatos responderam questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química.

A aplicação das provas aconteceu em sete municípios do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí, Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí.

De acordo com o edital, metade das vagas do Vestibular 2022 foi reservada para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/12).

