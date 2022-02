UFRJ recebe inscrições para apoio a projetos da chamada Favela e Universidade 2022

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está promovendo a chamada Favela e Universidade 2022 com o objetivo de dar apoio a projetos de coletivos e organizações externas à UFRJ no estado do Rio de Janeiro atuantes em áreas vulneráveis, como favelas e periferias.

A chamada promovida pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ está com inscrições abertas. Os interessados devem realizar o cadastro por meio do preenchimento de formulário eletrônico até o dia 28 de fevereiro.

A chamada é feita em parceria com o Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ (Labic). De acordo com o Labic e com Pró-Reitoria de Extensão, a chamada vai distribuir R$ 140 mil para 40 projetos selecionados.

Os recursos usados para apoiar os projetos são de agências de fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), e também de emendas parlamentares, projetos de incentivo do Parque Tecnológico da UFRJ.

De acordo com a pró-reitora de Extensão, Ivana Bentes, a UFRJ vai selecionar projetos e ações que estejam mais adequados à ideia de inovação cidadã e que estejam implantados há mais tempo. Além disso, a seleção deve priorizar projetos que sejam relevantes e que tenham impacto na comunidade.

“A nossa ideia é apoiar os projetos que já existem mas, também, a gente tem uma parte da premiação para projetos mais iniciantes que precisam de apoio e tecnologia para se desenvolver”, afirmou Bentes à Agência Brasil.

A chamada também deve priorizar as ações que tenham possibilidade de ter continuidade, com uma rede de apoio e parcerias.

