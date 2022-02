UFSC publica resultado final do Vestibular 2022

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, o resultado final do Vestibular 2022. Os candidatos já podem conferir o desempenho individual e a lista de aprovados por curso no site da UFSC.

A UFSC realizou uma live no canal do YouTube para anunciar o resultado. Durante a live, a universidade anunciou os 10 primeiros colocados no processo seletivo. O resultado completo foi publicado em seguida.

De acordo com o cronograma, os aprovados na 1ª chamada devem realizar as matrículas virtualmente, entre os dias 22 e 23 de fevereiro. A portaria de matrícula estabelece que os candidatos devem apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19 com pelo menos uma dose para realizar o cadastro acadêmico.

Ainda segundo o cronograma da universidade, há a previsão de uma segunda convocação para o dia 12 de abril.

Como foi o Vestibular 2022?

O Vestibular 2022 contou com apenas uma fase. A UFSC realizou as provas dos dias 29 e 30 de janeiro, registrando abstenção de 24,4% dos candidatos. Segundo a Coperve, ao todo, nos dois dias de prova, 4.428 mil não compareceram.

No primeiro dia de provas, os candidatos responderam a uma prova composta por 12 questões de língua portuguesa e literatura ou libras, 8 de língua estrangeira, 10 de matemática e 10 de biologia. No segundo dia, a UFSC aplicou a prova de redação e uma prova composta por 40 questões de história, geografia, filosofia, sociologia, física e química.

Vagas

Conforme indicado no edital do Vestibular 2022, a oferta da UFSC é de 4.521 vagas. As oportunidades são para 102 cursos de graduação ministrados nos campi da universidade em Florianópolis, Araranguá, Curitibanos, Blumenau e Joinville.

Metade das vagas será para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

