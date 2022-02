UFSM – RS anuncia Concurso público para técnicos-administrativos

No estado de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) anuncia a abertura de um novo edital (nº 006/2022) de concurso público tem por objetivo preencher 22 vagas em cargos de médio e superior para técnicos-administrativos em educação.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Laboratório/ Química (4 vagas); Técnico de Tecnologia da Informação (6 vagas); Técnico em Contabilidade (5 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (4); Arquiteto e Urbanista (1 vaga); Meteorologista (1 vaga); e Zootecnista (1 vagas).

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis médio e superior em graduação na respectiva área, bem como registro no respectivo conselho de classe, entre outros requisitos do edital. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 23 de fevereiro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Universidade. O valor da inscrição oscila entre R$ 61,00 a R$ 104,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 10 de abril de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 006/2022