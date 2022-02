UFT divulga período de inscrição do Vestibular 2022/2

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou o edital com as regras e procedimentos do Vestibular 2022/2. De acordo com o documento, o período de inscrição do processo seletivo do segundo semestre será aberto no dia 7 de março.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Copese (Coordenação Permanente de Seleção).

Conforme o edital, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico para realizar a inscrição. O edital especifica ainda que, para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$140,00.

Os estudantes de baixa renda egressos de escolas púbicas e os inscritos no CadÚnico puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 15 a 21 de fevereiro. A divulgação do resultado preliminar será feita amanhã, dia 24 de fevereiro. O resultado final do benefício está previsto para 4 de março, após a análise dos recursos.

Provas e vagas

Para ingresso no segundo semestre deste ano, a UFT está ofertando 700 vagas,com reserva de acordo com a Lei de Cotas. De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre 41 cursos de graduação dos 7 campi da universidade.

A UFT vai realizar as provas do Vestibular 2022/2 no dia 24 de abril. O processo será feito em uma única etapa, em dois turnos distintos. Os candidatos poderão consultar os locais das provas a partir do dia 12 de abril.

Além de uma prova de conhecimentos com questões objetivas, os candidatos farão também uma prova de redação. Os locais de prova serão em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 13 de junho, e será feita por meio do site da UFT.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UECE abre período para pedidos isenção de taxa do Vestibular 2022/2; saiba mais.