“Um dia triste pro nosso forró!”; Confira últimos momentos e Paulinha Abelha no palco

Foto: Reprodução/Instagram

Um dos últimos shows da cantora Paulinha Abelha com a banda Calcinha Preta foi em João Pessoa, na Paraíba. Nele a cantora vibrou com o público e levou a ex-bbb Elana para dançar em cima do palco.

Elana, assim como vários outros artistas, lamentou a morte precoce da cantora, “Mês passado você me chamou no palco pra dançar uma música que desde pequenininha escutava e tentava te emitir em frente a tv . Paulinha é referência de Diva Pop para nós nordestinos. Um dia triste pro nosso forró! Meus sentimentos à família e amigos. Muita luz para a nossa Abelinha!” postou em suas redes a influenciadora.

Paulinha Abelha morreu nesta quarta (23) aos 43 anos após 12 dias de internação em Aracaju. Paulinha, que já estava afastada dos palcos durante o mês de fevereiro, e não esteve presente no show da banda em Juazeiro na Bahia.