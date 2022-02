‘Um Lugar ao Sol’: Bárbara desencana de Christian e engata novo amor; saiba quem

Mesmo após todas as atrocidades, Bárbara (Alinne Moraes), vai se dar bem em ‘Um Lugar ao Sol’. É que a mimada vai desencanar de Christan/Renato (Cauã Reymond) e surpreender a todos na reta final da novela.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a filha de Santiago (José de Abreu) vai conseguir um grande amor no fim da trama das nove.