‘Um Lugar Ao Sol’: Elenice, mãe de Renato, descobre doença incurável e é internada

Foto: Reprodução/TV Globo

Elenice (Ana Beatriz Nogueira) faz de tudo para controlar a vida do filho, Renato (Cauã Reymond), e também para ascender socialmente, em ‘Um Lugar Ao Sol’. O final da socialite falida não será nada luxuoso como ela almejava: ela será diagnosticada com uma doença incurável, será internada e poderá morrer. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A mãe adotiva de Renato apresentará alguns sinais de que não está bem de saúde, como lapsos de memória, que será diagnosticado, posteriormente, como Alzheimer. Inclusive, está prevista para ir ao ar uma cena em que Elenice invade a casa de Santiago (José de Abreu) e preocupa todos da família. Na ocasião, Teodoro (Fernando Eiras) chamará Renato/Christian para resgatar a mãe, que estará fora de si. “Eu queria tomar um banho. Um banho quente. Olha como eu estou gelada, tá vendo? Eu queria me deitar um pouco”, dirá a dondoca, que estará com o olhar perdido na biblioteca do empresário.

“Claro. Vem comigo”, responderá Teodoro. “Can you call me a cab [você pode chamar um táxi pra mim, em inglês]? 2600, Weston Hills”, pedirá a socialite falida. “É o endereço dela de Miami. A gente está no Rio, Elenice. Olha quem está aqui: o Renato. Ele vai te levar, está bem?”, explicará Teodoro, preocupado.

Renato/Christian será o responsável por levar Elenice para uma clínica psiquiátrica e interná-la. A dondoca entrará em desespero ao se dar conta do seu estado, mas o farsante se manterá firme e a deixará sob cuidados médicos.