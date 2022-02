‘Um Lugar ao Sol’: Érica dá a volta por cima, vira patroa e deixa Bárbara furiosa

Érica dará a volta por cima nos próximos capítulos de ‘Um Lugar ao Sol’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, após ser vítima de Bárbara (Alinne Moraes), a personal trainer se tornará patroa e deixará a ricaça possessa de fúria.

“Pai, eu já pedi desculpas. Será que o senhor não é capaz de me perdoar?”, dirá a filha do empresário.

“Perdoar eu já perdoei. Mas esquecer eu não vou nunca. O que você fez me magoou muito. Goste você ou não, eu vou me casar com a Érica”, encerrará Santiago.