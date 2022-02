‘Um Lugar ao Sol’: Ravi dá soco em Christian para defender Lara

Por ela, ele será capaz de enfrentar até mesmo seu irmão de coração. No próximo capítulo da novela das 9, Ravi irá ter um embate direto com Christian/Renato (Cauã Reymond), que vai insistir em procurar a garota.

Ao descobrir que Lara está pensando em ir embora do país, Christian/Renato vai procurá-la no restaurante de Noca (Marieta Severo).

Os dois ex-namorados vão ficar surpresos com a aparição de Ravi que, ao ver a falta de ação do amigo, vai cerrar o punho e enterrá-lo no rosto de Christian/Renato.