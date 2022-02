Um Lugar ao Sol: Santiago descobre armação de Elenice e a escorraça da mansão

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Santiago (José de Abreu) perderá a paciência com Elenice (Ana Beatriz Nogueira) após a pilantra invadir o casamento do ricaço com Érica (Fernanda de Freitas) para dizer que viu Renato (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta) aos beijos.

Ela será escorraçada da mansão após o vexame e, além disso, o ricaço descobrirá que ela esteve envolvida na armação contra sua amada. A sogra de Bárbara (Alinne Moraes) ajudou a mimada a fazer um perfil falso da personal em um site de namoro.

A dondoca, que estava terminantemente proibida de comparecer ao evento, conseguirá entrar escondida e irá para cima do próprio filho após ver o rapaz aos beijos com Lara.

A conversa chamará atenção de Santiago que fará questão de expulsar a mulher da celebração. Ele exigirá que Elenice saia da festa após ter armado um verdadeiro complô contra a moça. Ela se sentirá humilhada, mas atenderá o pedido e sairá do casamento.