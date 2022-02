‘Um Lugar ao Sol’: vida de Breno vai por água abaixo após transar com Cecília

A vida de Breno (Marco Ricca) irá por água abaixo nos próximos capítulos de ‘Um Lugar ao Sol’. De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o fotógrafo ficará na miséria após todos descobrirem que ele transou com Cecília (Fernanda Marques).

“Breno, eu tenho que te falar. Não que eu concorde com isso, mas… Você sabe que hoje em dia a patrulha com esse negócio de assédio não é mole, fica todo mundo em cima. E, pelo que eu saquei, essa história de você ter transado aí com a Cecília, que, no fim das contas, é modelo da Urbana Flair. A gente conhece esse meio. As notícias circulam”, dirá um amigo do fotógrafo.