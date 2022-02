‘Uma pior que a outra’, dispara mãe de Whindersson sobre famílias de Luísa Sonza e Maria

Valdenice Nunes, mãe de Whindersson, abriu o jogo sobre o que pensa das famílias de suas ex-noras, Luísa Sonza e Maria Lina. A matriarca participou do podcast “IelCast”, que irá o ar na quinta-feira (23), onde contou sobre o conselho que deu ao filho.

“Quando eu cheguei a segunda vez (Maria Lina), eu cheguei quando ele foi me mostrar a casa, com todo prazer. Ele disse: ‘gostou, mãe?’ Eu disse: gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira”, contou Valdenice.

“Mãe pelo amor de deus, avemaria, a senhora já diz isso. Mãe eu namoro é com ela, não é com a família não”, respondeu Whindersson, segundo contou sua mãe. “Mas quem aceita a mulher, aceita a família todinha”, rebateu.

