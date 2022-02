UnB libera gabaritos preliminares e cadernos de provas da 2ª etapa do PAS

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, os gabaritos preliminares e os cadernos de provas da 2ª etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2021. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas no site do Cebraspe.

De acordo com o edital, o período para a interposição de recursos contra os gabaritos preliminares dos itens dos tipos A, B e C da prova de conhecimentos e do padrão preliminar de resposta dos itens do tipo D, da prova de conhecimentos, e da prova de redação será das 10h do dia 16 até as 18h do dia 17 de fevereiro, próxima quinta-feira.

Os interessados devem interpor recursos por meio da página da 1ª etapa do PAS, no site do Cebraspe.

Como foi a 2ª etapa do PAS?

A UnB aplicou as provas da 2ª etapa no último domingo, dia 13 de fevereiro. Os candidatos responderam a uma prova composta por questões de Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia. Além disso, a UnB aplicou uma prova de redação.

Segundo o edital, a divulgação das notas da redação estão previstas para 16 de março, enquanto o desempenho dos participantes da 2ª etapa será publicado em 13 de junho.

Demais etapas

As provas da 3ª etapa foram aplicadas no dia 30 de janeiro. A lista de candidatos aprovados para o preenchimento da 2.112 vagas ofertadas para a 3ª etapa está prevista para o dia 30 de março.

Já as provas de acompanhamento da 1ª etapa do PAS estão previstas para acontecer no próximo domingo, dia 20 de fevereiro. A aplicação será no período da tarde, das 13h às 18h, e os inscritos já podem conferir os locais de prova.

